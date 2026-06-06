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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Θέλει να κάνει «δικό» της τον Ιγκόρ Τιάγκο - Η στάση της Μπρέντφορντ

Στην αγορά για επιθετικό έχει βγει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ να είναι μια περίπτωση που απασχολεί τους «κόκκινους διαβόλους».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Θέλει να κάνει «δικό» της τον Ιγκόρ Τιάγκο - Η στάση της Μπρέντφορντ
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Στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να βρίσκεται ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, με τον Βραζιλιάνο να βγάζει... μάτια στη φετινή Premier League.

Ο δεύτερος σκόρερ του αγγλικού πρωταθλήματος παρακολουθείται στενά από την ομάδα του Μάντσεστερ, ύστερα από την καταπληκτική σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Μπρέντφορντ.

Η επικείμενη αποχώρηση του Τζόσουα Ζίρκζεϊ δημιουργεί κενό στην επιθετική γραμμή, με μόνο «καθαρόαιμο» παίκτη στη θέση «9» να είναι ο Μπενχαμίν Σέσκο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι επαφές μεταξύ των δύο ομάδων βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με τη Μπρέντφορντ να κοστολογεί τον Τιάγκο με ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια λίρες προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» για την παραχώρησή του.

Συνολικά σε 38 συμμετοχές στη φετινή Premier League ο Τιάγκο πέτυχε 22 τέρματα και μια ασίστ σε 3.287' λεπτά συμμετοχής.

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