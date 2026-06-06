Ανοίγει τη σεζόν στο γρασίδι η Μαρία Σάκκαρη: Στο κυρίως ταμπλό του Queen's

Τη θέση της στο WTA 500 τουρνουά του Queen's εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να εκκινεί τη σεζόν στο γρασίδι. 

Ανοίγει τη σεζόν στο γρασίδι η Μαρία Σάκκαρη: Στο κυρίως ταμπλό του Queen's
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Στο 500αρι του Queen's θα ξεκινήσει τη σεζόν της στο γρασίδι η Μαρία Σάκκαρη. Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια θα δώσει το παρών στο HSBC Championships, ένα τουρνουά που θα τραβήξει τα βλέμματα όλων, καθώς εκεί θα βρίσκεται και η Σερένα Ουίλιαμς η οποία θα κάνει το δικό της comeback.

Η Σάκκαρη στάθηκε τυχερή, καθώς εκμεταλλεύτηκε το μπαράζ αποσύρσεων που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να κερδίσει απευθείας θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 14 Ιουνίου.

Το τουρνουά αναμένεται να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, αφού πέρα από τα μεγάλα ονόματα που είχαν δηλώσει ήδη συμμετοχή, το ταμπλό ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερο. Μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη, εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό (λόγω των αποσύρσεων) πήραν οι εξής αθλήτριες:

  • Κινγκβέν Ζενγκ
  • Καρολίνα Πλίσκοβα
  • Αλεξάντρα Ιάλα
  • Λάουρα Ζίγκεμουντ
  • ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ

Θυμίζουμε πως η επίσημη κλήρωση για το κυρίως ταμπλό είναι προγραμματισμένη για σήμερα (6/6) στις 15:30.

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