Ντε Λα Φουέντε: «Παίζουμε για να διασκεδάσουμε, υπάρχουν 8-10 σπουδαίες ομάδες»

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 και ο ομοσπονδιακός προπονητής, Λουίς ντε λα Φουέντε, ο «αρχιτέκτονας» του θριάμβου στο Euro 2024, δεν έχει καμία διάθεση να υποβαθμίσει τον ενθουσιασμό που υπάρχει στους φιλάθλους της «ρόχα».

Μιλώντας στο Reuters πριν από την διοργάνωση, ο έμπειρος τεχνικός αποδέχεται τον τίτλο του φαβορί ως αποτέλεσμα του έργου στο οποίο έχει αφιερώσει την ζωή του για περισσότερα από δέκα χρόνια, από τα προγράμματα βάσης της Ισπανίας στην ανδρική ομάδα.

«Είμαστε χαρούμενοι που συμβαίνει αυτό», είπε ο Ντε λα Φουέντε και πρόσθεσε: «Μας βοηθά να προσεγγίσουμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με μεγάλο ενθουσιασμό, με τον ενθουσιασμό όσων θέλουν να πετύχουν κάτι σημαντικό, όσων είναι ακόρεστοι στο ανταγωνιστικό τους πνεύμα και θέλουν να συνεχίσουν να βελτιώνονται».

Είναι, ωστόσο, επιφυλακτικός με τον εφησυχασμό, χωρίς να συγχέει τους επαίνους με καμία εγγύηση επιτυχίας σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, που πιστεύει ότι μπορεί να είναι γεμάτο από διεκδικητές για να καυχηθεί κανείς σαν να έχει κερδίσει κάτι εκ των προτέρων:

«Εάν νομίζουμε ότι το να είμαστε φαβορί εγγυάται κάτι, είμαστε σε λάθος δρόμο... δεν εγγυάται τίποτε! Υπάρχουν οκτώ ή δέκα ομάδες που λες, "Είναι απολύτως κορυφαίες ομάδες". Τόσο καλές όσο η δική μας; Φυσικά! Νιώθουμε τόσο δυνατοί όσο αυτές σε αυτό το σημείο; Φυσικά και νιώθουμε! Αλλά αυτό δεν εγγυάται τίποτε».

Η Ισπανία θα μπει στην διοργάνωση εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου, που πρωτοεμφανίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στις 15 Ιουνίου, με τον Ντε λα Φουέντε να είναι βέβαιος ότι οι ανησυχίες για τραυματισμούς των Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς και Μίκελ Μερίνο υποχωρούν.

Ο Γιαμάλ και ο Γουίλιαμς υπέστησαν τραυματισμούς στον οπίσθιο μηριαίο στα μέσα Απριλίου, ενώ ο Μερίνο έχει μείνει εκτός δράσης από τον Ιανουάριο, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί του πόδι για την αντιμετώπιση ενός κατάγματος κόπωσης.

«Πιστεύω ότι όλοι θα είναι διαθέσιμοι για τον πρώτο αγώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίξουν, όμως. Μπορεί να αποφασίσουμε να τους δώσουμε λιγότερο χρόνο παιχνιδιού σε αυτόν τον πρώτο αγώνα, ή καθόλου», επεσήμανε ο Ισπανός προπονητής.

Για τον Ντε λα Φουέντε, το ζήτημα δεν είναι εάν η Ισπανία θα βρεθεί σε καλή φόρμα, αλλά εάν μπορεί να επιβιώσει σε ένα τουρνουά, που αναμένει να δοκιμάσει τόσο σώματα όσο και ιδέες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το πρώτο μετά την επέκταση σε 48 ομάδες και θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες, τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γι' αυτό, όπως είπε, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την ομάδα των 26 παικτών της ως μια ευέλικτη ομάδα παικτών αντί να έχει μια σταθερή ιεραρχία: «Θα είναι ένα πολύ μοναδικό τουρνουά, με υψηλές απαιτήσεις και λίγο χρόνο για ανάκαμψη. Πολλή κόπωση, μεγάλα ταξίδια, έντονη ζέστη, ποικίλες θερμοκρασίες, υγρασία, ζώνες ώρας και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά, θα έχει το τίμημά του σωματικά. Θα εναλλάσσουμε όπως κρίνουμε κατάλληλο ανά πάσα στιγμή, ανάλογα, φυσικά, με τις ανάγκες και την πραγματική κατάσταση κάθε παίκτη. Όλοι είναι σε καλή φόρμα και έτοιμοι να παίξουν στην 11άδα, αν όχι στον πρώτο αγώνα, τότε στον δεύτερο. Αλλά η μεγαλύτερη ανησυχία μου αυτή τη στιγμή είναι να μην υπάρξουν τραυματισμοί».

Ο θρίαμβος της Ισπανίας στο Euro 2024 αύξησε τις προσδοκίες όχι μόνο επειδή κέρδισε, αλλά επειδή το έκανε με ζωντανό, επιθετικό ποδόσφαιρο. Και ο Ντε λα Φουέντε αποδέχεται την ευθύνη, αλλά όχι ως βάρος:

«Τα αντιμετωπίζουμε όλα με ψυχραιμία και αυτό είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία. Πάντα γνωρίζαμε τις δυνατότητές μας, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποιούμε ότι κάθε αγώνας παρουσιάζει διαφορετικές προκλήσεις και ότι, παράλληλα με την ευθύνη που έχουμε για αυτό που εκπροσωπούμε - κάτι που είναι ξεκάθαρο για εμάς - υπάρχει μια άλλη κατευθυντήρια αρχή: βγαίνουμε εκεί έξω για να διασκεδάσουμε, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί που μπορούμε να βιοποριζόμαστε από το ποδόσφαιρο».