Ενδιαφέρον των Χιτ για Αντετοκούνμπο - Αμφιβολίες για την ποιότητα του ρόστερ από τον «Greek Freak»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αμερική, οι Μαϊάμι Χιτ βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν πολύ σοβαρά την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μέσω πιθανού trade. Παρά το έντονο ενδιαφέρον τους όμως, ο Έλληνας άσος διατηρεί τις αμφιβολίες του σχετικά με μια πιθανή μετακόμιση στη Φλόριντα.

Οι ενδοιασμοί του Αντετοκούνμπο εστιάζουν κυρίως στο κατά πόσο το ρόστερ των Χιτ θα είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, σε περίπτωση που χρειαστεί να παραχωρηθούν πολλά ανταλλάγματα για χάρη του, όπως ακόμη και μελλοντικά draft picks.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο θόρυβος συνδέεται με τους Χιτ, αλλά υπάρχει επίσης συζήτηση στους κύκλους των πληροφοριών ότι ο Γιάννης έχει ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα μοιάζει το ρόστερ του Μαϊάμι στην άλλη πλευρά μιας συμφωνίας. Δεν θέλεις να διαλύσεις το ρόστερ σου, να πας στο μέρος που είσαι ενθουσιασμένος που βρίσκεσαι και μετά να δυσκολευτείς να διεκδικήσεις ένα πρωτάθλημα».

Αυτός ακριβώς ο προβληματισμός φαίνεται πως βάζει φρένο στα σενάρια, με τους Χιτ να χάνουν έδαφος στην κούρσα για την απόκτηση του ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο Γιάννης θέλει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι η επόμενη ομάδα του θα είναι άκρως ανταγωνιστική.