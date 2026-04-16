Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/04) - Πού θα δείτε ΑΕΚ-Ράγιο και Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/04).

Μία ανατροπή… έπος κυνηγά η ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League, καθώς το βράδυ στις 22:00 υποδέχεται την Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ματς θα καλυφθεί από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 2HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Euroleague με την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Στις 21:45 ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο και το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League

21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League