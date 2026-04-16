Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/04) - Πού θα δείτε ΑΕΚ-Ράγιο και Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/04).
Μία ανατροπή… έπος κυνηγά η ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League, καθώς το βράδυ στις 22:00 υποδέχεται την Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ματς θα καλυφθεί από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 2HD.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Euroleague με την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Στις 21:45 ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο και το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League
21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League