Η... ελεύθερη πτώση του ιστορικού ΠΑΣ Γιάννινα: Από τα playoffs της Super League στη Γ’ εθνική

Ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννινα επιστρέφει έπειτα από 20 χρόνια στη Γ’ Εθνική, ολοκληρώνοντας μια… ελεύθερη πτώση τεσσάρων ετών που τον οδήγησαν από την ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ερασιτεχνικές κατηγορίες – Τα οικονομικά προβλήματα κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την επόμενη ημέρα του «Άγιαξ της Ηπείρου».

Ο ΠΑΣ Γιάννινα βιώνει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας του, καθώς υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική έπειτα από δύο δεκαετίες παρουσίας σε υψηλότερες κατηγορίες.

Μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ετών, η ομάδα που τη σεζόν 2021-22 είχε καταφέρει να ξεχωρίσει φτάνοντας μέχρι τα playoffs της Super League, πλέον αποχαιρετά και τη Super League 2, ολοκληρώνοντας με τον πλέον σκληρό τρόπο μια… ελεύθερη πτώση.

Η εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με τον Μακεδονικό «σφράγισε» το μοιραίο, το οποίο από την αρχή της σεζόν έμοιαζε… αναπόφευκτο. Ο ΠΑΣ Γιάννινα οδηγήθηκε στη Γ’ Εθνική, έχοντας να διαχειριστεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν του επέτρεψαν να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Εξάλλου, στην αρχή της χρονιάς υπήρχαν ακόμη και αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Μολονότι τελικά κατάφερε να συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα, η εξέλιξη της σεζόν επιβεβαίωσε τις δυσοίωνες προβλέψεις. Ο σύλλογος επιστρέφει πλέον 20 χρόνια πίσω, καθώς τελευταία φορά αγωνίστηκε στη Γ’ Εθνική τη σεζόν 2005-06, στον βόρειο όμιλο. Από τότε, η πορεία του ήταν ανοδική, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της 6ης θέσης το 2016, που του εξασφάλισε συμμετοχή στο Europa League. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο ξεπέρασε το εμπόδιο της Οντ Γκρένλαντ, επικρατώντας 3-0 εντός έδρας και γνωρίζοντας ήττα στη Νορβηγία με 3-1, αποτέλεσμα που του έδωσε την πρόκριση στην παράταση, χάρη στο τέρμα του Κούτρη στο ’98. Στον τρίτο προκριματικό αποκλείστηκε από την Άλκμααρ, μετά την ήττα με 2-1 στα Ιωάννινα και 1-0 στην Ολλανδία.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του συλλόγου είχε η παρουσία του Γιώργου Χριστοβασίλη στη διοίκηση, καθώς επί των ημερών του ο ΠΑΣ Γιάννινα διατηρούσε σταθερότητα και ανταγωνιστικό πρόσωπο. Με το πέρασμα των χρόνων, όμως, τα προβλήματα αυξήθηκαν, ενώ ο θάνατός του τον Μάιο του 2023 σηματοδότησε μια νέα, δύσκολη εποχή. Η οικογένειά του δεν μπόρεσε να στηρίξει οικονομικά την ομάδα στο ίδιο επίπεδο, ενώ δεν προέκυψε ενδιαφέρον για την αγορά της ΠΑΕ. Έτσι, ο ΠΑΣ Γιάννινα οδηγήθηκε αρχικά στη Super League 2 και πλέον στη Γ’ Εθνική, κλείνοντας έναν κύκλο 20 ετών παρουσίας σε υψηλότερες κατηγορίες.