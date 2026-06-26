Βγαίνοντας από την Αττική οδό για τον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων άλλαξε αμέσως η διάθεσή μου. Και η δική σου ίσως θα άλλαζε, αν ξαφνικά βρισκόσουν σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με τα πουλάκια να κελαηδάνε και τόσα όμορφα άλογα γύρω σου. Είναι από τις φορές που ανακαλύπτεις έναν παράλληλο κόσμο, που τρέχει δίπλα στον δικό σου και είναι τόσο ωραίος!

Είναι ο κόσμος της ιππασίας και της Χριστίνας Σαχίνογλου. Η σημερινή μας καλεσμένη στην «Women On Sports» εκπομπή μας είναι μία αμαζόνα, αθλήτρια και προπονήτρια ιππικής δεξιοτεχνίας, η οποία μας ανοίγει το... σπίτι της, μας συστήνει τα άλογά της, που τα έχει σαν παιδιά της, τον σύζυγό της αλλά και προπονητή της, τον χώρο που μεγάλωσε και αγάπησε από πολύ μικρή. Ήταν μωρό όταν ανέβηκε πρώτη φορά σε άλογο και σίγουρα στην περίπτωσή της το κλισέ «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει», επιβεβαιώνεται.

Η Χριστίνα Σαχίνογλου γεννήθηκε σε «ιππική» οικογένεια, αφού και οι δύο γονείς της έχουν ασχοληθεί με την ιππασία, με τον πατέρα της να είναι καταξιωμένος αθλητής και την μητέρα της ενεργή κριτής και διεθνής επόπτης Ιππικής Δεξιοτεχνίας. Αφού αποφοίτησε από το τμήμα Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών αποφάσισε να αφοσιωθεί στο άθλημα της ιππικής δεξιοτεχνίας, ακολουθώντας την καριέρα της επαγγελματία αθλήτριας και προπονήτριας. Και δεν το μετάνιωσε ποτέ.

Η ιππασία είναι ένα άθλημα που ο ιππέας ή η αμαζόνα και το άλογο λειτουργούν ως ένα. Το άλογο καταλαβαίνει απόλυτα τις καλές και τις κακές της μέρες. Την ίδια κατανόηση έχει και η Χριστίνα όμως για τα άλογά της. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν την ιππική δεξιοτεχνία ή dressage όπως λέγεται διεθνώς. Ένα αγώνισμα που απαιτεί σκληρή προπόνηση πάνω και κάτω από το άλογο, που προϋποθέτει πολλές ώρες για την φροντίδα του αλόγου σου και έχει στιλιστικές, αλλά και μουσικές απαιτήσεις.

Δες το βίντεο στην αρχή του κειμένου και μπες κι εσύ στον κόσμο της ιππικής δεξιοτεχνίας.

Οι σημαντικότερες διακρίσεις της Χριστίνας Σαχίνογλου σε ελληνικούς και διεθνείς αγώνες

Η αθλητική της καριέρα ξεκίνησε από την ηλικία των 11 ετών και από τότε έχει υπάρξει μέλος της εθνικής ομάδας, από το 2004 έως και σήμερα κάθε χρόνο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είτε ως αθλήτρια είτε ως προπονήτρια. Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί και με την υπερπήδηση εμποδίων με πολύ καλά αποτελέσματα.

Πρωταθλήτρια Εφήβων 2003, 2005 Πρωτάθλημα Εφήβων 2004,2006 2η θέση Πρωταθλήτρια Ενηλίκων 2023, 2024, 2025 Πρωτάθλημα Ενηλίκων 2020, 2021, 2026 2η θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενηλίκων 2016, 2019, 2021, 2022, 2023 1η θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενηλίκων 2015, 2018,2025 2η θέση Balkan Junior Champion Individual 2004, 2006 1st place Balkan Junior Champion Team 2004, 2005, 2006 1st place Balkan Senior Championship Individual 2016 1st place Balkan Senior Championship Individual 2022, 2025 3rd place Balkan Senior Championship Individual 2017, 2023 2nd place Balkan Senior Champion Team 2016, 2025 1st place Balkan Senior Champion Team 2017 2nd place

Λίγα λόγια για την ιππασία και την ιππική δεξιοτεχνία

Η ιππασία είναι το μοναδικό ολυμπιακό άθλημα στο οποίο εφαρμόζονται ίδιοι κανόνες αξιολόγησης και βαθμολόγησης ανδρών και γυναικών. Δεν έχει όριο ηλικίας. Είναι ένα ατομικό άθλημα στο οποίο όμως οι αθλητές είναι δύο και πρέπει να συνεργάζονται και να λειτουργούν ως ένα.

Η ιππική δεξιοτεχνία είναι ένα από τα πιο απαιτητικά αγωνίσματα της ιππασίας γιατί βασίζεται στην αρμονία, την ακρίβεια και την επικοινωνία ανάμεσα στον αθλητή και το άλογο. Το ζευγάρι εκτελεί συγκεκριμένες κινήσεις με απόλυτο έλεγχο, ισορροπία και ρυθμό.

Οι αθλητές βαθμολογούνται για: την ακρίβεια των κινήσεων, τη συνεργασία με το άλογο, τη στάση και την ηρεμία τους και τη συνολική εικόνα της διαδρομής. Η κάθε άσκηση βαθμολογείται ξεχωριστά από1 έως 7 κριτές. Οι ασκήσεις είναι οργανωμένες σε προκαθορισμένα «τεστ» αυξανόμενης δυσκολίας, ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία ίππου και ιππέα.

Στους τελικούς πρωταθλημάτων το ζεύγος ίππου-ιππέα εκτελούν μια χορογραφημένη σειρά κινήσεων συνοδεία μουσικής, δημιουργώντας ένα θέαμα που συνδυάζει τεχνική ακρίβεια και καλλιτεχνική έκφραση. Οι κινήσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να ταιριάζουν με τον ρυθμό και το ύφος της μουσικής, δίνοντας την αίσθηση χορού.

Οι γυναίκες έχουν πολύ ισχυρή παρουσία στην ιππασία διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Πολλές κορυφαίες αθλήτριες έχουν διακριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα, αποδεικνύοντας ότι το άθλημα βασίζεται περισσότερο στην τεχνική, την πειθαρχία και τη σχέση με το άλογο παρά στη σωματική δύναμη.