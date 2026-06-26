Πένθος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο Ντάνιελ Καστελάνι σε ηλικία 65 ετών

Βαρύ πένθος επικρατεί στον χώρο του παγκόσμιου βόλεϊ, καθώς ο Ντάνιελ Καστελάνι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο Αργεντινός τεχνικός, που πέρασε με επιτυχία από τον πάγκο του Ολυμπιακού, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Παρασκευής, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια του αθλήματος. Το τελευταίο διάστημα έδινε γενναία μάχη με την ασθένεια, από την οποία τελικά δεν κατάφερε να βγει νικητής.

Ο Καστελάνι συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες σεζόν στην πρόσφατη ιστορία του Ολυμπιακού, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2023/24. Λίγο αργότερα αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία, προκειμένου να αφοσιωθεί στη μάχη για την υγεία του.

Παρέμεινε, ωστόσο, μέχρι το τέλος της ζωής του κοντά στο βόλεϊ, συνεχίζοντας να μοιράζεται την εμπειρία, τις γνώσεις και την αγάπη του για το άθλημα με τις νεότερες γενιές.