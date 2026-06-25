Ζαμπίδης: «Έχει πέσει… πείνα για τα κιλά, όμως πρέπει να σεβαστούμε τους λόγους της αναβολής»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για την αναβολή του αγώνα με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ.

Χρήστος Κάβουρας

Ζαμπίδης: «Έχει πέσει… πείνα για τα κιλά, όμως πρέπει να σεβαστούμε τους λόγους της αναβολής»
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Τεράστια ανατροπή, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, για το «Battle of the legends» με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν την αναβολή του αγώνα του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ λόγω δικαστικών θεμάτων του Αμερικανού πυγμάχου. Μόλις έγινε η ανακοίνωση, ο Έλληνας αθλητής έκανε το δικό του σχόλιο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μιχάλης Ζαμπίδης:

“Έχει πέσει τόση προετοιμασία, πείνα για τα κιλά, ωστόσο για κάποιους διαδικαστικούς λόγους θα πρέπει να το σεβαστούμε.

Οπότε πιστεύω ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνουν πιο συγκεκριμένα τα σενάρια, ώστε να μπορεί να έχει κάλυψη, είμαστε πολύ κοντά ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε την πλατφόρμα για να έχουμε προβολή σε πάνω από 190 χώρες.

Θα πρέπει να γίνει έτσι ακριβώς όπως αρμόζει η διοργάνωση.

Έχουν έρθει πολύ μεγάλοι αθλητές σε όλα τα αθλήματα, μάι τάι, πυγμαχία, οπότε η διοργάνωση θα γίνει κανονικά, είναι πολύ σημαντικό αυτό για την προσπάθεια των αθλητών και για όλη αυτή την προσπάθεια να εξελιχθεί και να την απολαύσουμε.

Εμείς έχουμε μπροστά μας κι 60-70 μέρες προετοιμασίας, είμαι λυσσασμένος, πεινασμένος, ανυπομονούσα να χτυπήσει το καμπανάκι. Έχω όμως αυτό το νέο και πρέπει να πειθαρχήσω και να προσαρμοστώ και να περιμένω και να προετοιμάζομαι”.

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