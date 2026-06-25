Wimbledon: Εκτός κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης
Ένα βήμα πριν το κυρίως ταμπλό του Wimbledon σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Σακελλαρίδη στα προκριματικά, με τον έλληνα τενίστα να γνωρίζει την ήττα από τον Ολιβέρ Ταρβέτ και να αποκλείεται από το Grand Slam του Λονδίνου.
Ένα βήμα πριν το κυρίως ταμπλό σταμάτησε η προσπάθεια του Στέφανου Σακελλαρίδη στο Γουίμπλεντον.
Μετά από δύο νίκες, ο Έλληνας τενίστας έφτασε στον 3ο και τελευταίο γύρο των προκριματικών, όπου όμως ηττήθηκε από τον Βρετανό Ολιβερ Τάρβετ με 6-4, 6-2 και δεν κατάφερε να μπει στο κυρίως ταμπλό ενός τουρνουά γκραν σλαμ, για πρώτη φορά στην καριέρα του.