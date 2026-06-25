Wimbledon: Εκτός κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

Ένα βήμα πριν το κυρίως ταμπλό του Wimbledon σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Σακελλαρίδη στα προκριματικά, με τον έλληνα τενίστα να γνωρίζει την ήττα από τον Ολιβέρ Ταρβέτ και να αποκλείεται από το Grand Slam του Λονδίνου.

Wimbledon: Εκτός κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης
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Ένα βήμα πριν το κυρίως ταμπλό σταμάτησε η προσπάθεια του Στέφανου Σακελλαρίδη στο Γουίμπλεντον.

Μετά από δύο νίκες, ο Έλληνας τενίστας έφτασε στον 3ο και τελευταίο γύρο των προκριματικών, όπου όμως ηττήθηκε από τον Βρετανό Ολιβερ Τάρβετ με 6-4, 6-2 και δεν κατάφερε να μπει στο κυρίως ταμπλό ενός τουρνουά γκραν σλαμ, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

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