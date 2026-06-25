Στον Παναθηναϊκό η Σταματία Κυπαρίσση

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σταματία Κυπαρίσση για την ομάδα βόλεϊ γυναικών.

Η Ελληνίδα ακραία (20/6/2002, 1.84μ.) ξεκίνησε την πορεία της από τον Αρχέλαο Κατερίνης. Η Κυπαρίσση, στη συνέχεια μετακινήθηκε στον ΠΑΟΚ, με τη φανέλα του οποίου κατέκτησε το Κύπελλο γυναικών το 2021 αλλά και δύο πανελλήνια πρωταθλήματα κάτω των 20 ετών.

Στη συνέχεια, η Κυπαρίσση μετακινήθηκε στην Κάποσβαρ Ουγγαρίας και τη σεζόν 2023-2024 επέστρεψε στον ΠΑΟΚ.

Η Ελληνίδα ακραία έπαιξε τη σεζόν 2024-2025 στη Δρέσδη με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν η Κυπαρίσση επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Το βιογραφικό της

2025-2026: ΑΕΚ

2024-2025: Dresdner SC 1898

2023-2024: ΠΑΟΚ

2022-2023: KNRC

2018-2022: ΠΑΟΚ

2015-2018: Αρχέλαος Κατερίνης

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Σταματία Κυπαρίσση σημείωσε τα εξής: «Είναι τιμή μου που από φέτος θα είμαι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Εύχομαι υγεία, ψυχική και σωματική, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και από πλευράς μου θα δώσω το 100% για να φανώ αντάξια των προσδοκιών της ομάδας. Τα λέμε στο γήπεδο!»