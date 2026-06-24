Ο Φλόιντ Μέιγουέδερ είναι στην Ελλάδα για το Battle Of The Legends: «Δεν ξέρω τι είναι η ήττα» (vid)

Ο Φλόιντ Μέϊγουεδερ έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αθήνα ενόψει της πολυαναμενόμενης αναμέτρησής του με τον Μιχάλη Ζαμπίδη, το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο «Telekom Center Athens».

Ο Αμερικανός θρύλος της πυγμαχίας δήλωσε ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για την μεγάλη μάχη, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ιστορία της χώρας και τονίζοντας πως αποτελεί ξεχωριστή εμπειρία να αγωνιστεί στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο «Money» υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση μετά από δυνατή προετοιμασία, ενώ χαρακτήρισε τον εαυτό του «γεννημένο νικητή», επισημαίνοντας πως η εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο του.

Παράλληλα, κάλεσε τους Έλληνες φιλάθλους να βρεθούν στο γήπεδο και να απολαύσουν το θέαμα, υποσχόμενος μια σπουδαία παράσταση απέναντι στον Μάικ Ζαμπίδη σε μια βραδιά που αναμένεται να στρέψει τα βλέμματα της παγκόσμιας πυγμαχίας στην Αθήνα.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Battle Of the Legends αναμένεται να κλέψει την παράσταση και ο Αμερικανός σταρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

Φλόιντ καλωσήλθες στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που σε βλέπουμε στην χώρα μας... «Σας ευχαριστώ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Ήλθα για να κάνω ένα σόου. Ξέρετε, είναι πάντα καλό να έρχεσαι σε μια άλλη χώρα εκτός των ΗΠΑ για να εμφανισθείς και να ενθουσιάσεις τον κόσμο».

Πώς αισθάνεσαι που θα αγωνιστείς στην χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες; «Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν στην Αθήνα. Και είχα την ευκαιρία να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1996. Οπότε, θα είναι μια σπουδαία εμπειρία το Σάββατο. Αλλά, ξέρετε, εκτιμώ την υποστήριξη από ανθρώπους απ' όλο τον κόσμο που με στηρίζουν και με έχουν φέρει εδώ που βρίσκομαι σήμερα».

Τι γνωρίζετε για την Ελλάδα; «Εδώ άρχισαν όλοι οι πολεμιστές, ξέρετε, όλες οι μάχες άρχισαν εδώ. Οπότε, είναι σπουδαίο που βρίσκομαι εδώ. Και, ξέρετε, αισθάνομαι καλά και ανυπομονώ να αγωνισθώ».

Είσαι ένας θρύλος και θα αντιμετωπίσεις τον δικό μας θρύλο, τον αγαπημένο του ελληνικού κοινού, τον Μάικ Ζαμπίδη. Τι μήνυμα θα ήθελες να του στείλεις; «Έχω μεγάλη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο. Το κάνω αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και η εμπειρία μου πάντα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όταν βγαίνω έξω και αγωνίζομαι».

Είσαι έτοιμος να γράψεις Ιστορία, δεδομένου ότι πρόκειται για τον σημαντικότερο αγώνα στα χρονικά της πυγμαχίας στην Ελλάδα; «Ε, φυσικά, είναι πάντα σπουδαίο να σημειώνεις επιτεύγματα-ρεκόρ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κεν που διοργάνωσε αυτό τον αγώνα, ξέρετε, κάνοντας ακόμη ένα απίστευτο γεγονός. Και είμαι εδώ απλώς για να διασκεδάσω και να δώσω μια παράσταση για τον κόσμο».

Σε τι κατάσταση είσαι; «Πραγματικά πιστεύω ότι είμαι σε καλή φόρμα. Είχα μία εξαιρετική προετοιμασία. Η ομάδα μου είναι έτοιμη. Εγώ είμαι έτοιμος. Είμαι σίγουρος ότι ο Μάικ είναι έτοιμος και όλοι στην Ελλάδα είναι έτοιμοι. Οπότε, ας βγούμε έξω και ας κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».

Η λέξη ήττα δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο σου. Είσαι έτοιμος να διευρύνεις το σερί σου; «Στην ζωή, ξέρετε, είμαι νικητής. Οπότε, είμαι πάντα έτοιμος να βγω έξω και να αγωνισθώ. Και δεν ξέρω τι είναι η ήττα. Όλα έχουν να κάνουν με την νίκη».

Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους Έλληνες φιλάθλους; «Ελάτε, ελάτε να διασκεδάσετε. Ελάτε να απολαύσετε το θέαμα. Το μόνο που θέλω να κάνω, είναι να βγω έξω και να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Να αγωνισθώ».