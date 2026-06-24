Wimbledon: Στον τρίτο προκριματικό γύρο ο Σακελλαρίδης

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης επικράτησε του Φεντερίκο Κόρια με 6-3, 6-4, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και δείχνοντας σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Στον επόμενο γύρο, ο Σακελλαρίδης θα διεκδικήσει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό, απέχοντας πλέον μία νίκη από τον μεγάλο στόχο του. Αντίπαλός του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αλέξις Γκαλάρνο και τον Όλιβερ Τάρβετ.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος πέτυχε άμεσο break (2-0) και διατήρησε τον έλεγχο του πρώτου σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ένα πρόβλημα με το electronic line calling διέκοψε προσωρινά τη ροή της αναμέτρησης, με τους δύο παίκτες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, ενώ ο Σακελλαρίδης είχε ήδη προβάδισμα 4-3 με break. Με την επανέναρξη, ο νεαρός Έλληνας συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, κρατώντας με ευκολία τα δύο τελευταία service games και «σφραγίζοντας» τη σπουδαία πρόκριση.