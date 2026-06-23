Πόλο: Έμεινε στον Παναθηναϊκό ο Παπανικολάου - «Στόχος είναι η κορυφή»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Παπανικολάου για την ομάδα πόλο ανδρών του συλλόγου.

Ο διεθνής φουνταριστός και αρχηγός του «τριφυλλιού» θα συνεχίσει να φοράει το πράσινο σκουφάκι αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Νίκος Παπανικολάου σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παραμείνω στον Παναθηναϊκό. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού για τη στήριξη τους. Δεσμεύομαι ότι με σκληρή δουλειά θα προσπαθήσω να συνεισφέρω όσο περισσότερο μπορώ στην επίτευξη των στόχων μας, που πλέον δεν είναι άλλοι από την κορυφή»