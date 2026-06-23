Κακή πρεμιέρα για Τσιτσιπά στο γρασίδι: Αποκλεισμός με... κατεβασμένα χέρια στη Μαγιόρκα

Δεν ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο η φετινή παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στη σεζόν του γρασιδιού, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Μαγιόρκας από τον Ιγνάσιο Μπουσέ με 2-0 σετ (7-6, 6-3).

Η ήττα αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Wimbledon, με τον Τσιτσιπά να ταξιδεύει στο Λονδίνο έχοντας δώσει μόλις έναν επίσημο αγώνα στο γρασίδι κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο αθλητές να διατηρούν με σχετική άνεση τα service games τους, χωρίς να επιτρέπουν εύκολες ευκαιρίες στον αντίπαλο.

Στο τέταρτο game υπήρξε προσωρινή διακοπή, καθώς τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και ο Μπουσέ εξέφρασαν παράπονα για την κατάσταση των μπαλών, με τον Έλληνα τενίστα να ζητά ακόμη και την παρέμβαση του supervisor της αναμέτρησης.

Παρά τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια, κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τα break points που βρήκε, με αποτέλεσμα το πρώτο σετ να οδηγηθεί στο tie-break.

Εκεί, ο Περουβιανός τενίστας εμφανίστηκε πιο αποτελεσματικός, πήρε από νωρίς προβάδισμα με mini break και έφτασε σε τέσσερα set points. Ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και ο Μπουσέ έκλεισε το σετ με 7-6(4).

Η καθοριστική στιγμή του δεύτερου σετ ήρθε νωρίς, όταν ο Μπουσέ εκμεταλλεύτηκε ένα διπλό λάθος του Τσιτσιπά και πέτυχε το μοναδικό break της αναμέτρησης για το 3-0.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Περουβιανός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, παραμένοντας ψύχραιμος στα κρίσιμα σημεία. Μάλιστα, έσβησε break point που θα μπορούσε να ξαναβάλει τον Έλληνα τενίστα στη διεκδίκηση του σετ και κράτησε σταθερά το προβάδισμά του.

Παρά την προσπάθεια του Τσιτσιπά να επιστρέψει στο παιχνίδι, ο Μπουσέ παρέμεινε αποτελεσματικός πίσω από το σερβίς του και ολοκλήρωσε την έκπληξη, σφραγίζοντας την πρόκριση στους «16» του τουρνουά της Μαγιόρκας με νίκη 7-6(4), 6-3.

Ο αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο της Μαγιόρκας δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον Στέφανο Τσιτσιπά ενόψει Wimbledon.