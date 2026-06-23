Το μήνυμα του Μεϊγουέδερ για τον απόλυτο αγώνα με τον Ζαμπίδη: «Είστε έτοιμοι;» (vid)

Η ελληνική κοινότητα των μαχητικών αθλημάτων μετρά αντίστροφα για ένα event που ήδη έχει προκαλέσει τεράστιο θόρυβο, καθώς ο αγώνας ανάμεσα στον Μιχάλης Ζαμπίδης και τον αήττητο θρύλο της πυγμαχίας Φλόιντ Μέιγουεδερ έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου στο Telekom Center Athens.

Το ενδιαφέρον του κοινού στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι έντονο, καθώς πρόκειται για μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα των μαχητικών αθλημάτων, σε ένα event που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα.

Ο Μέιγουεδερ ταξιδεύει στην Αθήνα

Λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Αμερικανός σούπερ σταρ προχώρησε σε ανάρτηση μέσω βίντεο στα social media, ενημερώνοντας τους φαν του ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ταξιδιού με προορισμό την Αθήνα.

Η είδηση αυτή εκτόξευσε ακόμη περισσότερο την προσμονή, καθώς επιβεβαιώνει την παρουσία του στη χώρα μας ενόψει του event, το οποίο έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες μαχητικές διοργανώσεις των τελευταίων ετών.

Η ανυπομονησία κορυφώνεται

Το κοινό των μαχητικών αθλημάτων περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση, η οποία αναμένεται να συνδυάσει σόου, προβολή και υψηλό επίπεδο θεάματος.

Η παρουσία δύο τόσο μεγάλων ονομάτων ανεβάζει τον πήχη της διοργάνωσης, με την Αθήνα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα event παγκόσμιας απήχησης.