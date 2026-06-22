Wimbledon: Έκανε το πρώτο βήμα για το κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

Ένα βήμα πιο κοντά στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon έκανε ο Στέφανος Σακελλαρίδης, με τον Έλληνα τενίστα να επικρατεί με 2-0 σετ του Γιού Σιού Σου, παίρνοντας το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Grand Slam.

Πλέον, ο Σακελλαρίδης περιμένει τον επόμενό του αντίπαλο, ο οποίος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού του αγώνα Κόρια-Μπόντινγκ.

Με αυτή του την εμφάνιση μάλιστα, ο Σακελλαρίδης μπήκε στο Top 150 του κόσμου, καθώς ανέβηκε επτά θέσεις στο ranking και πλέον βρίσκεται στο Νο.146.