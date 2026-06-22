Μεσημέρι Τρίτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Μαγιόρκα

Τον Ιγκνάσιο Μπούσε (Νο.34) αντιμετωπίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του Έλληνα πρωταθλητή στο 250αρι τουρνουά της Μαγιόρκα, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Τρίτης στις 16:00.

Ο Περουβιανός έρχεται από την κατάκτηση του ATP 500 στο Αμβούργο και θα αποτελέσει δυνατό πρώτο τεστ για τον «Στεφ».

Οι δύο παίκτες συναντιούνται για πρώτη φορά και όποιος από τους δύο προκριθεί θα τεθεί αντιμέτωπος στον γύρο των «16» με τον νικητή του ματς Τζουμχούρ-Κοπσίβα.