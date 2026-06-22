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Μεϊτέ για Λουτσέσκου: «Σήμαινες πάρα πολλά για μένα, σε ευχαριστώ για όλα»

Ο Σουαλιό Μεϊτέ αποχαιρέτησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μεϊτέ για Λουτσέσκου: «Σήμαινες πάρα πολλά για μένα, σε ευχαριστώ για όλα»
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Το δικό του «αντίο» και τις ευχαριστίες του προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου εξέφρασε ο Σουαλιό Μεϊτέ, αποχαιρετώντας έναν προπονητή που, όπως τόνισε, συνέβαλε σημαντικά στην προσωπική και αγωνιστική του εξέλιξη.

Το μήνυμα του Μεϊτέ:

«Ευχαριστώ για όλα, κόουτς.

Στην καριέρα μας συναντάμε ανθρώπους που αφήνουν μεγαλύτερο αποτύπωμα πάνω μας από άλλους και εσύ σίγουρα θα είσαι ένας από εκείνους που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Σήμαινες πάρα πολλά για μένα και για την προσωπική μου εξέλιξη, γι’ αυτό σε ευχαριστώ για όλα».

https://www.instagram.com/p/DZ4jQOrDasF/
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