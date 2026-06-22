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Νέα δημοσιεύματα για Ντε Φράι και Παναθηναϊκό - «Είπε το "ναι" και πάει Ολλανδία»

Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ντε Φράι είπε το… ναι στον Παναθηναϊκό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Νέα δημοσιεύματα για Ντε Φράι και Παναθηναϊκό - «Είπε το "ναι" και πάει Ολλανδία»
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Στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων του Παναθηναϊκού παραμένει ο Στέφαν Ντε Φράι, με νέο δημοσίευμα από την Ιταλία να υποστηρίζει ότι ο έμπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έχει δώσει θετική απάντηση στην πρόταση που του κατέθεσαν οι «πράσινοι».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση του Παναθηναϊκού προβλέπει ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καταδεικνύει τη διάθεση του συλλόγου να πραγματοποιήσει μία μεταγραφή υψηλού επιπέδου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής.

Τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία, ενώ νωρίτερα υπήρξαν αναφορές ακόμη και για ολοκληρωμένο deal, με τον Ντε Φράι να ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν πληροφορίες που θέλουν τον διεθνή στόπερ να μεταβαίνει απευθείας στην Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Παρότι τα σενάρια πληθαίνουν και η αισιοδοξία μεγαλώνει, από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση των σχετικών πληροφοριών.

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