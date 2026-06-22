«Εντός της ημέρας στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό ο Ντε Φράι»

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να ετοιμάζεται για τη μετακίνησή του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το «Tuttomercato», ο 34χρονος στόπερ αναμένεται τη Δευτέρα (22/06) να βρεθεί στην Ελλάδα, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους». Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο πρώην αμυντικός της Ίντερ θα ανακοινωθεί επίσημα και θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

Με την Ίντερ έχει αγωνιστεί σε 296 παιχνίδια, με απολογισμό 13 τέρματα και 8 ασίστ. Σε έξι χρόνια παρουσίας στο Μιλάνο έχει κατακτήσει συνολικά εννέα τρόπαια, μεταξύ των οποίων τρεις Serie A, ισάριθμα Κύπελλα Ιταλίας και Σούπερ Καπ. Με την Φέγενορντ είχε 154 παρουσίες, 6 γκολ και 4 ασίστ και με την Λάτσιο 118 αγώνες, 10 γκολ και 5 ασίστ. Παράλληλα, είναι και 79 φορές διεθνής με τους «Οράνιε».