· Ολυμπιακός

Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο Φαλ: «Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί»

Μέσω ενός συγκινησιακά φορτισμένου μηνύματος στα social media, ο Μουστάφα Φαλ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, ευχαριστώντας τόσο τους συμπαίκτες του όσο και τον κόσμο της ομάδας. 

Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο Φαλ: «Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί»
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Παρελθόν αποτελεί και επίσημα εδώ και λίγα 24ωρα ο Μουστάφα Φαλ από τον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο να ολοκληρώνει την πενταετή του θητεία στην ομάδα του Πειραιά.

Με μήνυμά του στα social media, ο υψηλόσωμος σέντερ ευχαρίστησε τον οργανισμό και τους συμπαίκτες του, ενώ παράλληλα έκανε ειδική μνεία στους φιλάθλους της ομάδας.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Μετά από ένα αξέχαστο κεφάλαιο με τον Ολυμπιακό, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Το να φοράω αυτή τη φανέλα, να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό ήταν τιμή μου από την πρώτη μέρα. Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί. Κερδίσαμε τίτλους, γιορτάσαμε τεράστιες νίκες και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Η κατάκτηση του πιο πρόσφατου τίτλου EuroLeague στην ιστορία του Ολυμπιακού είναι κάτι για το οποίο θα είμαι πάντα περήφανος.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και όλους όσους εργάζονται καθημερινά για να κάνουν αυτόν τον σύλλογο αυτό που είναι. Ήμουν τυχερός που περιβάλλομαι από απίστευτους ανθρώπους σε όλο αυτό το ταξίδι και είμαι ευγνώμων για τον καθένα από αυτούς.

Και στους οπαδούς του Ολυμπιακού: σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη, την ενέργεια και την υποστήριξη που μου δώσατε σε κάθε βήμα. Ήσασταν εκεί στις καλύτερες και στις πιο δύσκολες στιγμές, και αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την αρχή».

https://www.instagram.com/p/DZ433TpCJa6/
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