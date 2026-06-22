Πήρε άδεια σε δεύτερο βαθμό η Καλαμάτα

Σημαντική εξέλιξη για την Καλαμάτα, η οποία εξασφάλισε και επίσημα την αδειοδότηση σε δεύτερο βαθμό από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, ανοίγοντας τον δρόμο για τον απρόσκοπτο σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η «Μαύρη Θύελλα» δικαιώθηκε στη διαδικασία εξέτασης της υπόθεσής της και πλέον μπορεί να προχωρήσει χωρίς κανέναν περιορισμό στις κινήσεις που έχει προγραμματίσει ενόψει της νέας σεζόν.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον μεσσηνιακό σύλλογο, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσει κανονικά το μεταγραφικό του πλάνο και να ενισχύσει το ρόστερ σύμφωνα με τις εισηγήσεις του τεχνικού επιτελείου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Το Όργανο Εφέσεων Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 19.06.2026 εξέτασε:

Tο φάκελο της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπ’ αριθμόν 12605/15.06.2026 έφεση της ΠΑΕ «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της υπ’ αριθμ. 29/10.06.2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης (ΠΟΑ) Ε.Π.Ο. και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Ακυρώνει και εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση του Πρωτοβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης.

Χορηγεί άδεια στην ΠΑΕ με την επωνυμία «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διασυλλογική διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Α’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ανακαλεί το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ).

Απορρίπτει το αίτημα της εκκαλούσας ΠΑΕ για επιστροφή του κατατεθέντος από αυτή παραβόλου».

Το μήνυμα της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα εξασφάλισε, όπως αναμενόταν, αδειοδότηση επιπέδου Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, μετά την έφεση που κατέθεσε και εξετάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ.

Η θετική απόφαση δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης και επιβεβαιώνει ότι ο σύλλογος πληροί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τη νέα σεζόν, με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Μαύρη Θύελλα και τον κόσμο της».