· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Φωτιά κοντά στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα

Φωτιά εκδηλώθηκε στα Σπάτα, κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Φωτιά κοντά στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) στα Σπάτα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κοντινή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, με το κύριο μέτωπο να τίθεται γρήγορα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παραμένουν μόνο μικρές ενεργές εστίες, οι οποίες δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για κίνδυνο στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:42 GREEK BASKET LEAGUE

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Ντιλικίνα

17:35 ΣΠΟΡ

Στον Παναθηναϊκό η Ορβόσοβα

17:28 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Συλλεκτικό μπλουζάκι για την επιστροφή του «Βασιλιά» Ομπράντοβιτς (pic)

17:20 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Παρελθόν ο Λάιλς από τη «βασίλισσα« - Το αντίο του στους Μαδριλένους

17:01 SUPER LEAGUE

Πήρε άδεια σε δεύτερο βαθμό η Καλαμάτα

16:51 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Φωτιά κοντά στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα

16:44 GREEK BASKET LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο Φαλ: «Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί»

16:41 SUPER LEAGUE

Νέα δημοσιεύματα για Ντε Φράι και Παναθηναϊκό - «Είπε το "ναι" και πάει Ολλανδία»

16:36 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος: «'24 ευρωπαϊκό, '25 γήπεδο στολίδι, '26 επιστροφή Βασιλιά»

16:35 SUPER LEAGUE

Μαφέο: «Όταν σε καλεί ένα τέτοιο κλαμπ, δεν έχεις πολλά να σκεφτείς»

16:29 NBA

Βόμβα Σαράνια για Αντετοκούνμπο: «Θα γίνει ανταλλαγή πριν το draft»

16:17 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας