ΑΕΚ: Φωτιά κοντά στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) στα Σπάτα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κοντινή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, με το κύριο μέτωπο να τίθεται γρήγορα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παραμένουν μόνο μικρές ενεργές εστίες, οι οποίες δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για κίνδυνο στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ.