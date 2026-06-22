Βόμβα Σαράνια για Αντετοκούνμπο: «Θα γίνει ανταλλαγή πριν το draft»

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πιο σύντομα απ’ ότι φανταζόμασταν, με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σαμς Σαράνια, να αναφέρει πως ο Έλληνας σούπερ-σταρ θα ανταλλαχθεί πριν το βράδυ του Draft (24/6).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο «Greek Freak» έχει ήδη εστιάσει την προσοχή του σε δύο ομάδες με τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ να αποτελούν ιδανικοί προορισμοί. Μάλιστα, η ομάδα της Βοστώνης είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Τζέιλεν Μπράουν για χάρη του Αντετοκούνμπο.

Ο Σαράνια ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να δούμε κάποιο περίπλοκο trade με τη συμμετοχή τριών ή τεσσάρων ομάδων, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Θέλω να το κάνω ξεκάθαρο, όποια συμφωνία κι αν επιτευχθεί, θα είναι μια απευθείας ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο ομάδες. Θα αφορά αποκλειστικά τους Μιλγουόκι Μπακς και μία από αυτές τις δύο ομάδες (Μπόστον ή Μαϊάμι). Δεν υπάρχουν τρίτες και τέταρτες ομάδες στο τραπέζι... Από όσα καταλαβαίνω, ο Γιάννης είναι απόλυτα έτοιμος να γίνει trade».

Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές τα επόμενα 24ωρα, με την αποχώρηση του Αντετοκούνμπο από τα «Ελάφια» να σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.