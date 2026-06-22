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Super League: Ο Πινέδα πέτυχε το γκολ της χρονιάς

Ο Ορμπελίν Πινέδα πέτυχε το κορυφαίο γκολ της σεζόν στη Stoiximan Super League.

Super League: Ο Πινέδα πέτυχε το γκολ της χρονιάς
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Ο Ορμπελίν Πινέδα συνεχίζει να συλλέγει διακρίσεις για τη φετινή του παρουσία στην ΑΕΚ, καθώς μετά την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της σεζόν από τον κόσμο της ομάδας, κατέκτησε και το βραβείο για το καλύτερο γκολ του πρωταθλήματος.

Το τέρμα που ξεχώρισε ήταν εκείνο που σημείωσε απέναντι στον ΠΑΟΚ στη νίκη της «Ένωσης» με 3-0 στα playoffs, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους των φιλάθλων.

Αξιοσημείωτο είναι πως στο Top-5 των κορυφαίων γκολ της σεζόν υπήρχαν αποκλειστικά τέρματα από ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Εκτός από τον Πινέδα, στη σχετική λίστα βρέθηκαν οι Πέτρος Μάνταλος, Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος κατέλαβε την 3η και την 5η θέση, και Φιλίπε Ρέλβας.

Το Top-5:

1) Ο. Πινέδα (1η-2η Playoffs) - ΠΑΟΚ 20,78%

2) Π. Μάνταλος (22η αγων.) - Λεβαδειακός 18,54%

3) Λ. Γιόβιτς (18η αγων.) - ASTERAS AKTOR 10,31%

4) Φ. Ρέλβας (23η αγων.) - Βόλος 7,77%

5) Λ. Γιόβιτς (5η-6η Playoffs) - ΠΑΟΚ 6,56%

Δείτε το γκολ του Πινέδα:

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