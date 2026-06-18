Παίκτης της σεζόν στη Super League ο Πινέδα
Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, με τον Μεξικανό μέσο να συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους στη σχετική διαδικασία.
Με ποσοστό 66,69% ο Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη Super League, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε με τα χρώματα της ΑΕΚ.
O Μεξικανός μέσος ήταν κομβικός στην πρωταθληματική πορεία της «Ένωσης», πραγματοποιώντας συνολικά 31 συμμετοχές, με απολογισμό πέντε γκολ και δύο ασίστ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας:
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Season:
1/ Ο. Πινέδα 66,69%
2/ Κ. Τζολάκης 14,54%
3/ Θ. Ανδρούτσος 6,54%
4/ Γ. Κωνσταντέλιας 2,88%
5/ Α. Τεττέη 2,55%
6/ Γ. Αθανασιάδης 1,60%
7/ Λ. Τούπτα 1,46%
8/ Χ. Μπαρτόλο 1,08%
9/ Τ. Τσάπρας 1,01%
10/ Λ. Λάμπρου 0,70%
11/ Α. Ματσάν 0,56%
12/ Α. Τεϊσέιρα 0,27%
13/ Μ. Μπάκου 0,12%