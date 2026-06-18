· ΑΕΚ

Παίκτης της σεζόν στη Super League ο Πινέδα

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, με τον Μεξικανό μέσο να συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους στη σχετική διαδικασία.

Παίκτης της σεζόν στη Super League ο Πινέδα
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Με ποσοστό 66,69% ο Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη Super League, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε με τα χρώματα της ΑΕΚ.

O Μεξικανός μέσος ήταν κομβικός στην πρωταθληματική πορεία της «Ένωσης», πραγματοποιώντας συνολικά 31 συμμετοχές, με απολογισμό πέντε γκολ και δύο ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Season:

1/ Ο. Πινέδα 66,69%

2/ Κ. Τζολάκης 14,54%

3/ Θ. Ανδρούτσος 6,54%

4/ Γ. Κωνσταντέλιας 2,88%

5/ Α. Τεττέη 2,55%

6/ Γ. Αθανασιάδης 1,60%

7/ Λ. Τούπτα 1,46%

8/ Χ. Μπαρτόλο 1,08%

9/ Τ. Τσάπρας 1,01%

10/ Λ. Λάμπρου 0,70%

11/ Α. Ματσάν 0,56%

12/ Α. Τεϊσέιρα 0,27%

13/ Μ. Μπάκου 0,12%

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