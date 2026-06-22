Μαφέο: «Όταν σε καλεί ένα τέτοιο κλαμπ, δεν έχεις πολλά να σκεφτείς»

Ο Πάμπλο Μαφέο είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους».

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «La Tribu» της Marca, ο Ισπανός μπακ αναφέρθηκε στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, σημειώνοντας πως η επιλογή αυτή ωρίμαζε εδώ και καιρό.

Μετά από πέντε σεζόν στη Μαγιόρκα, ο Μαφέο τόνισε πως, παρά το γεγονός ότι το φινάλε δεν ήταν το ιδανικό, προτιμά να κρατήσει συνολικά την πορεία του στον ισπανικό σύλλογο και να επικεντρωθεί στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ελλάδα.

Όσα είπε ο Μαφέο:

«Το να τελειώνει έτσι δεν είναι το πιο όμορφο, αλλά κρατάω τα θετικά: ήταν πέντε απίστευτες σεζόν. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, τόσο για τον σύλλογο όσο και για μένα.

Όταν σε καλεί ένα τέτοιο κλαμπ, δεν έχεις πολλά να σκεφτείς. Βοηθάει ότι ο προπονητής είναι Ισπανός, γνωριζόμαστε και έχουμε παίξει πολλές φορές αντίπαλοι... όλα γίνονται πιο εύκολα.

Είναι ωραίο όταν οι άνθρωποι μιλούν χωρίς περιστροφές. Ανυπομονώ να φτάσω, να εγκατασταθούμε και να ξεκινήσουμε τη νέα μας ζωή εκεί».