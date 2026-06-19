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Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Πάμπλο Μαφέο

Την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Αργεντίνο μπακ να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους «ερυθρόλευκους»

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Πάμπλο Μαφέο
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Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη βούλα είναι ο Πάμπλο Μαφέο, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν επίσημα τον 28χρονο φουλ-μπακ.

Ο Αργεντίνος βρίσκονταν εδώ και μερικές ημέρες στην Ελλάδα προκειμένου να διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο Μαφέο αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μαγιόρκα, καταγράφοντας συνολικά 31 συμμετοχές στη La Liga, με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ σε 2.672' αγωνιστικά λεπτά.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Χουάνμι Σάντσεθ είχε διερρεύσει τη φωτογραφία του Μαφέο από τη στιγμή των υπογραφών, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και ουσιαστικά έστω και με… ανεπίσημο τρόπο επισημοποίησε τη συμφωνία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

https://www.instagram.com/p/DZw9NIjtyuM/
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