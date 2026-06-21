Βαλκανικό 2026: Η Ντραγκομίροβα εκτός συνέχειας στο έπταθλο

Άδοξο τέλος για την Αναστασία Ντραγκομίροβα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου, με την 23χρονη πρωταθλήτρια να στέκεται άτυχη καθώς ένας τραυματισμός στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης την ανάγκασε να αποχωρήσει.

Βαλκανικό 2026: Η Ντραγκομίροβα εκτός συνέχειας στο έπταθλο
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Η Αναστασία Ντραγκομίροβα αποχώρησε από την συνέχεια του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Α/Γ του Βόλου, εξαιτίας ενόχλησης στον δικέφαλο κατά την διάρκεια της προθέρμανσης, λίγο πριν από το πρώτο αγώνισμα της δεύτερης ημέρας, που είναι το άλμα εις μήκος.

Η έμπειρη αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αφού εξετάσθηκε από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας, αποφασίσθηκε να μην συνεχίσει τον αγώνα της.

Σημειώνεται, ότι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των αγώνων, η 23χρονη πρωταθλήτρια είχε συγκεντρώσει 3.562 βαθμούς και βρισκόταν στην δεύτερη θέση.

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