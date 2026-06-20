Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου: Νέο ρεκόρ αγώνων και «χρυσός» ο Τεντόγλου - Δεύτερη η Τζένγκο

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,36 μ., που αποτελεί και νέο ρεκόρ αγώνων.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης γνώρισε θερμή αποθέωση από το κοινό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κατά την είσοδό του και φρόντισε να ανταποδώσει άμεσα, καθώς στο πρώτο του άλμα «προσγειώθηκε» στα 8,36 μ. με άνεμο -0,3 μ./δ., θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για την πρωτιά.

Η επίδοση αυτή αποδείχθηκε αρκετή για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, καθώς κανένας από τους αντιπάλους του δεν μπόρεσε να τον πλησιάσει. Ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 8,19 μ. στην τελευταία του προσπάθεια και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ τρίτος ήταν ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,04 μ.

Ο Τεντόγλου ουσιαστικά δεν συνέχισε τον αγώνα μετά το πρώτο άλμα. Στη δεύτερη προσπάθεια δεν αγωνίστηκε, ενώ στην τρίτη έκανε τη φόρα χωρίς να πατήσει στη βαλβίδα, με το άλμα να καταγράφεται ως άκυρο. Στη συνέχεια δεν βρήκε τις ιδανικές συνθήκες ανέμου που επιθυμούσε και επέλεξε να μην ρισκάρει περαιτέρω προσπάθειες, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του χωρίς έκτο άλμα.

Στον ίδιο αγώνα, ο Νίκος Σταματονικολός κατέλαβε την έκτη θέση με καλύτερο άλμα στα 7,62 μ.

Σημαντική ελληνική διάκριση σημειώθηκε και στον ακοντισμό γυναικών, με την Ελίνα Τζένγκο να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε με 54,23 μ., ανέβηκε στα 57,88 μ. στη δεύτερη βολή και κατέγραψε 57,25 μ. στην τρίτη, χωρίς όμως να μπορέσει να διεκδικήσει την κορυφή.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Εσρά Τουρκμέν με εντυπωσιακή βολή στα 61,10 μ. και νέο ατομικό ρεκόρ, ενώ την τρίτη θέση πήρε η Σέρβα Μαρίγια Βουτσένοβιτς με 57,48 μ.

Στον ίδιο τελικό συμμετείχε και η Ελεονώρα Τσόγκα, η οποία κατέλαβε την έβδομη θέση με 50,04 μ., επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας της.