Τένις: Στο Ίστμπρουν πριν το Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη

Στο 250αρι τουρνουά του Ίστμπρουν θα συμμετάσχει η Μαρία Σάκκαρη, ψάχνοντας τα πατήματά της στο γρασίδι λίγο πριν το Wimbledon.

Τένις: Στο Ίστμπρουν πριν το Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρία Σάκκαρη αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραμμά της στο γρασίδι, προσθέτοντας ακόμη ένα τουρνουά προετοιμασίας πριν από το μεγάλο ραντεβού του Wimbledon.

H Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα δώσει το «παρών» στο κυρίως ταμπλό του Ίστμπουρν, ψάχνοντας τα πατήματά της στο γρασίδι, καθώς οι προηγούμενές της εμφανίσεις στην συγκεκριμένη επιφάνεια δεν την άφησαν ικανοποιημένη.

Το τουρνουά είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 20 έως τις 27 Ιουνίου, με τις μάχες στο κυρίως ταμπλό να εκκινούν τη Δευτέρα (22/06).

Η Σάκκαρη (Νο. 41 στον κόσμο) τοποθετήθηκε στο Νο. 6 του ταμπλό, με τον ανταγωνισμό στην Αγγλία να αναμένεται έντονος.

Στο Νο. 1 του ταμπλό βρίσκεται η Τζασμίν Παολίνι, ενώ στο Νο. 2 ακολουθεί η Μάντισον Κις.

Ανάμεσα στις seeded τενίστριες που θα βρει απέναντί της η Σάκκαρη ξεχωρίζουν επίσης οι:

  • Γελένα Οσταπένκο
  • Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα
  • Ζακλίν Κριστιάν
  • Τζάνις Τσιέν
  • ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ
COMMENTS
LATEST NEWS
18:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Άκυρο» στη Λίβερπουλ για Ντιομαντέ: Στα 120 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις της Λειψίας

18:33 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Ετιέν Καμαρά

18:28 ΣΠΟΡ

Τένις: Στο Ίστμπρουν πριν το Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη

18:16 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Έκλεισε δυνατό φιλικό με τη Σαμσουνσπόρ

18:14 EUROLEAGUE

«Ολοκληρώνεται ο κύκλος του Μεσίνα στο Μιλάνο»

17:50 GREEK BASKET LEAGUE

Πανιώνιος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πιλάβιου

17:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πρόταση 40 εκατ. ευρώ της Μπεσίκτας για Παυλίδη»

17:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Γι' αυτό έμεινε ο Λούκας Τσάβες - Ο ρόλος σε γήπεδο και αποδυτήρια

17:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έρχεται στην Αθήνα την Κυριακή (21/6) ο Πένια

16:59 GREEK BASKET LEAGUE

Επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Φενέρ ο Μπιρτς - Οδεύει προς Άρη ο Καναδός

16:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστρέφει στα γήπεδα ο 46χρονος Ροναλντίνιο!

16:17 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Καμία βάση στα δημοσιεύματα για Σαλσέδο - Τι ισχύει πραγματικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας