Τένις: Στο Ίστμπρουν πριν το Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραμμά της στο γρασίδι, προσθέτοντας ακόμη ένα τουρνουά προετοιμασίας πριν από το μεγάλο ραντεβού του Wimbledon.

H Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα δώσει το «παρών» στο κυρίως ταμπλό του Ίστμπουρν, ψάχνοντας τα πατήματά της στο γρασίδι, καθώς οι προηγούμενές της εμφανίσεις στην συγκεκριμένη επιφάνεια δεν την άφησαν ικανοποιημένη.

Το τουρνουά είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 20 έως τις 27 Ιουνίου, με τις μάχες στο κυρίως ταμπλό να εκκινούν τη Δευτέρα (22/06).

Η Σάκκαρη (Νο. 41 στον κόσμο) τοποθετήθηκε στο Νο. 6 του ταμπλό, με τον ανταγωνισμό στην Αγγλία να αναμένεται έντονος.

Στο Νο. 1 του ταμπλό βρίσκεται η Τζασμίν Παολίνι, ενώ στο Νο. 2 ακολουθεί η Μάντισον Κις.

Ανάμεσα στις seeded τενίστριες που θα βρει απέναντί της η Σάκκαρη ξεχωρίζουν επίσης οι: