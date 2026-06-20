Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο της Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς
Τον αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του 250αριου της Μαγιόρκα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Τον πρώτο του αντίπαλο στο 250αρι της Μαγιόρκα έμαθε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/6) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο Έλληνας πρωταθλητής θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ιγκνάσιο Μπούσε στην πρεμιέρα του στο τουρνουά. Ο Περουβιανός, Νο.35 στην παγκόσμια κατάταξη έρχεται από την κατάκτηση του ATP 500 στο Αμβούργο και θα αποτελέσει δυνατό πρώτο τεστ για τον «Στεφ».
Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στους «16» είτε τον Βιτ Κοπσίβα, είτε τενίστα που θα θα έρθει από qualifier.
Στα ημιτελικά επικρατέστερος φαντάζει ο Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο.2 του ταμπλό).