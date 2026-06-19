Μια νικήτρια του Roland Garros στο Athens Open!
Με ανακοίνωσή του, το Athens Open έκανε γνωστή τη συμμετοχή της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στο 250αρι τουρνουά, με την Τσέχα που κατέκτησε το Roland Garros το 2021 να ετοιμάζει μια ξεχωριστή παράσταση για το κοινό της Αθήνας.
Στο Athens Open θα συμμετάσχει η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, με την Τσέχα πρωταθλήτρια η οποία έχει κατακτήσει τόσο το Roland Garros, όσο και το Wimbledon να έρχεται στη χώρα μας για το WTA 250.
Η 30χρονη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο.39 του κόσμου, ενώ στο παρελθόν είχε σκαρφαλώσει ως το Νο.2 στα μονά και στο Νο.1 στα διπλά!
Το όνομα της Κρεϊτσίκοβα έρχεται να προστεθεί σε αυτά των Μαρίας Σάκκαρη, Κλάρα Τάουσον και Αν Λι, οι οποίες επίσης αναμένεται να λάβουν μέρος στο 250άρι της Αθήνας.