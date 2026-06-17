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Παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Τριλίνι

Ο Ρικάρντο Τριλίνι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας χάντμπολ του Ολυμπιακού.

Παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Τριλίνι
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Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συνέχεια της συνεργασίας του με τον Ρικάρντο Τριλίνι, καθώς ο Ιταλός τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας χάντμπολ και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η συμφωνία των δύο πλευρών ήρθε ως φυσική εξέλιξη μετά την επιτυχημένη χρονιά των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι υπό τις οδηγίες του κατέκτησαν το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ελλάδας, ολοκληρώνοντας μια άκρως επιτυχημένη σεζόν.

Ο Τριλίνι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών τον Μάρτιο του 2025 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να οδηγήσει την ομάδα σε σημαντικές διακρίσεις, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ρικάρντο Τριλίνι. Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας χάντμπολ του συλλόγου.

Η δήλωση του Ρικάρντο Τριλίνι: "Είμαι χαρούμενος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι, για άλλη μια σεζόν. Μετά από όλα όσα πετύχαμε πέρυσι, ο στόχος μας είναι να το κάνουμε ξανά! Η κατάκτηση ενός ακόμη τρεμπλ δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να το πετύχουμε. Στην Ευρώπη, θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά και η ελπίδα μας είναι να φτάσουμε μέχρι τέλους, στον τελικό"».

https://www.instagram.com/p/DZr9ZmtytMo/
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