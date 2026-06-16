Πρώτος στην Οστράβα ο Καραλής που πέρασε τα 5,82 μ.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο διεθνές μίτινγκ στίβου «Golden Spike» της Οστράβα, κατακτώντας την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ με καλύτερη προσπάθεια στα 5,82 μέτρα.

Μετά την εξασφάλιση της πρώτης θέσης, ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε να περάσει τα 6,00 μέτρα, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχημένα καμία από τις τρεις προσπάθειές του. Παρ’ όλα αυτά, έδειξε για ακόμη μία φορά σταθερότητα και συνέπεια σε υψηλά ύψη, στοιχείο ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα του με άλμα στα 5,62 μέτρα.

Ο Καραλής στρέφει πλέον την προσοχή του στον επόμενο μεγάλο αγώνα της χρονιάς, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα συμμετάσχει στο Diamond League της Ντόχα.