Ίλια Τοπούρια, UFC Freedom 250: Ο El Matador «αιμορραγεί» για πρώτη φορά

Ο Ίλια Τοπούρια, ένας από τους κορυφαίους αθλητές στο MMA, είναι τελικά άνθρωπος. Η πρώτη ήττα του El Matador ήρθε από τον Τζάστιν Γκέιτζι στο main-event του UFC Freedom 250 που διεξήχθη στον Λευκό Οίκο, σε ένα αποτέλεσμα που ήρθε σαν τεράστια έκπληξη.

Ο Γεωργιανός είχε χτιστεί σαν κάτι σχεδόν το απόλυτο: αήττητος, εκρηκτικός, με την αυτοπεποίθηση ενός μαχητή που δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί από την πλήρη φθορά ενός πραγματικά σκληρού αγώνα.

Ο Τοπούρια άλλωστε, δεν έχει νικήσει τίποτα άγνωστους fighters. Ορισμένοι από αυτούς θεωρούνται κορυφαίοι στο είδος τους στο κλουβί του UFC, όπως οι Αλεξάντερ Βολκανόφσκι, Μαξ Χόλογουεϊ και Τσαρλς Ολιβέιρα. Μόνο ένας του είχε ξεφύγει, και θα το κάνει για λίγο ακόμα. Προφανώς μιλάμε για τον Γκέιτζι.

Αντιθέτως, άφησε στον Γεωργιανό σημάδια που δεν του έχει αφήσει κανένας άλλος, καθώς μετά την αναμέτρηση είχε χάσει την όραση του και από τα δύο μάτια.

Για πρώτη φορά στην επαγγελματική του πορεία, ο Τοπούρια φεύγει από το κλουβί, όχι ως αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος, αλλά ως άνθρωπος που είναι ευάλωτος και μπορεί να νικηθεί.

https://www.instagram.com/reel/DZmAM4yt-ee/

Θα πάρει την εκδίκησή του;

Με ανάρτησή του στα social media μετά την ήττα και την απώλεια της ζώνης, ο Τοπούρια φάνηκε αισιόδοξος για ενδεχόμενη ρεβάνς, μόλις του το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του και όλοι περιμένουμε αυτή η ώρα να συμβεί σύντομα.

https://www.instagram.com/p/DZnYOJOsDgA/

Άλλωστε ένας αθλητής όπως ο Ίλια ξέρει να δέχεται την ήττα και μένει να αποδείξει αν μπορεί να φτάσει ξανά στην κορυφή της lightweight κατηγορίας.

Μια μάχη που ενδεχομένως δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα μας απασχολήσει τόσο έντονα, αλλά σίγουρα έχει συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα για το επόμενο μεγάλο fight του «βασιλιά» του ΜΜΑ.