Wimbledon: Wild card στο διπλό για τις Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς

Οι διοργανωτές του Wimbledon έδωσαν wild card στις αδερφές Γουίλιαμς για το διπλό, με τις δύο θρυλικές Αμερικανίδες να ετοιμάζονται για κοινή παρουσία στο βρετανικό Grand Slam.

Wimbledon: Wild card στο διπλό για τις Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις σχετικά με την παρουσία των Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς στο Wimbledon, καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την παροχή wild card για το ταμπλό του διπλού.

Με τη Βίνους Γουίλιαμς να έχει ήδη πραγματοποιήσει την επιστροφή της στη δράση, θεωρούνταν ιδιαίτερα πιθανό ότι θα είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά στο βρετανικό Grand Slam μαζί με την αδερφή της. Οι δύο Αμερικανίδες έχουν κατακτήσει συνολικά έξι φορές τον τίτλο στο διπλό στο Wimbledon.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της συμμετοχής τους στο μονό, καθώς καμία από τις δύο δεν βρίσκεται στην αρχική λίστα των wild cards. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μία διαθέσιμη θέση.

Η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε πρόσφατα στη δράση, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση μετά το 2022 στο Queen's, όπου αγωνίστηκε στο διπλό μαζί με τη Βικτόρια Εμπόκο. Παρότι το δίδυμο ξεκίνησε με νίκη, δεν κατάφερε να συνεχίσει στη διοργάνωση, καθώς η νεαρή Καναδή τραυματίστηκε σοβαρά και τέθηκε εκτός Wimbledon.

Την τρέχουσα εβδομάδα η θρυλική Αμερικανίδα θα αγωνιστεί στο Βερολίνο, έχοντας ως παρτενέρ την Καρολίνα Μούχοβα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες wild cards του διπλού στο Wimbledon, αυτές δόθηκαν αποκλειστικά σε βρετανικά δίδυμα.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:37 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου

15:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Υπέγραψε ο Μπερνάρντο Σίλβα

15:01 MVP

Ποιος είσαι iShowspeed που θα διαφωνήσεις με τον Ζλάταν on air;

15:00 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημα τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης

14:35 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Αποχαιρέτησε τον Άλεκ Πίτερς

14:25 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Wild card στο διπλό για τις Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς

14:02 BET ON

Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Γαλλία - Σενεγάλη

13:46 EUROLEAGUE

Μπασκόνια: Ανανέωσε έως το 2028 ο Κόμπι Σίμονς

13:42 ONSPORTS

Zagori Moun​tain Running 2026: Το βουνό σε περιμένει

13:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε έως το 2027 ο Ρούντιγκερ

13:25 ONSPORTS

Μαρούσι: Νέος GM ο Κώτσης

13:04 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Παραμένει και τη νέα σεζόν ο Μπόρχα Γκονζάλεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας