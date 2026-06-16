Wimbledon: Wild card στο διπλό για τις Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς

Επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις σχετικά με την παρουσία των Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς στο Wimbledon, καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την παροχή wild card για το ταμπλό του διπλού.

Με τη Βίνους Γουίλιαμς να έχει ήδη πραγματοποιήσει την επιστροφή της στη δράση, θεωρούνταν ιδιαίτερα πιθανό ότι θα είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά στο βρετανικό Grand Slam μαζί με την αδερφή της. Οι δύο Αμερικανίδες έχουν κατακτήσει συνολικά έξι φορές τον τίτλο στο διπλό στο Wimbledon.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της συμμετοχής τους στο μονό, καθώς καμία από τις δύο δεν βρίσκεται στην αρχική λίστα των wild cards. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μία διαθέσιμη θέση.

Η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε πρόσφατα στη δράση, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση μετά το 2022 στο Queen's, όπου αγωνίστηκε στο διπλό μαζί με τη Βικτόρια Εμπόκο. Παρότι το δίδυμο ξεκίνησε με νίκη, δεν κατάφερε να συνεχίσει στη διοργάνωση, καθώς η νεαρή Καναδή τραυματίστηκε σοβαρά και τέθηκε εκτός Wimbledon.

Την τρέχουσα εβδομάδα η θρυλική Αμερικανίδα θα αγωνιστεί στο Βερολίνο, έχοντας ως παρτενέρ την Καρολίνα Μούχοβα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες wild cards του διπλού στο Wimbledon, αυτές δόθηκαν αποκλειστικά σε βρετανικά δίδυμα.