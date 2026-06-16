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Στην ΑΕΚ η Γεωργία Μητακίδου

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη Γεωργία Μητακίδου.

Στην ΑΕΚ η Γεωργία Μητακίδου
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Με τη φανέλα της ΑΕΚ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η Γεωργία Μητακίδου. Η 27χρονη Ελληνίδα αθλήτρια προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στη Volley League Γυναικών, αγωνιζόμενη με τις ομάδες του Ηρακλή Κηφισιάς και του Ηλυσιακού.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Γεωργία Μητακίδου. Η 27χρονη (14/04/1999) κεντρικός, ύψους 1.87μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Γεωργία Μητακίδου ξεκίνησε το βόλεϊ από τους Μακεδόνες Αξιού, όπου αγωνίστηκε έως το καλοκαίρι του 2021. Τότε έκανε το άλμα στην καριέρα της, παίρνοντας μεταγραφή για τον Πανναξιακό. Την επόμενη σεζόν (2022-23) φόρεσε τη φανέλα της Λαμίας, ενώ ακολούθησε το πέρασμά της από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Τον Ιανουάριο του 2024 μετακόμισε στη Νέα Γενεά, όπου έμεινε για 1,5 χρόνο. Τη σεζόν 2025-26 ξεκίνησε την πορεία της στον Ηρακλή Κηφισιάς, ενώ στο μέσο της χρονιάς πήρε μεταγραφή για τον Ηλυσιακό.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Γεωργία Μητακίδου δήλωσε στο aek.gr:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που τη νέα σεζόν θα φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ. Ευχαριστώ τη διοίκηση και το προπονητικό team για την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι μία χρονιά με υγεία και επιτυχίες, με τον κόσμο στο πλευρό μας να δίνει τον ρυθμό».

Γεωργία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»

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