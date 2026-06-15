· Παναθηναϊκός

Στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στο «τριφύλλι».

Στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος
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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του «τριφυλλιού» και τη σεζόν 2026/27.

Ο διεθνής ακραίος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας στην ιστορική χρονιά που ολοκληρώθηκε, με τους «πράσινους» να κατακτούν για δεύτερη διαδοχική σεζόν το πρωτάθλημα.

Ο 25χρονος βολεϊμπολίστας είχε καθοριστική συμβολή στην επιτυχία του Παναθηναϊκού, καταγράφοντας 179 πόντους σε 68 σετ συμμετοχής. Από αυτούς, οι 20 προήλθαν από άσους, οι 18 από μπλοκ και οι 141 από επιθέσεις.

Η ανακοίνωση

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.Ο διεθνής ακραίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι και τη νέα σεζόν αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος σημείωσε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Παναθηναϊκό. Μετά την φετινή επιτυχημένη σεζόν περιμένουμε με ανυπομονησία το επόμενο πρωτάθλημα. Πιστεύω πως θα είναι ακόμα υψηλότερο το επίπεδο και περισσότερο ανταγωνιστικό. Ελπίζω να κάνουμε και το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη"».

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