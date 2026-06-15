Παναθηναϊκός: Στη Γλυφάδα οι αγώνες του για το CEV Champions League - Οι ατάκες του Δημάρχου

Σημαντική είδηση για την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού προέκυψε από τις δηλώσεις του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι οι «πράσινοι» θα χρησιμοποιήσουν το κλειστό της πόλης για τους αγώνες τους στο CEV Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο δήμαρχος μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί των Σκοπίων στο European League και στάθηκε στις δυνατότητες που διαθέτει το γήπεδο της Γλυφάδας για τη φιλοξενία μεγάλων διοργανώσεων και αγώνων υψηλού επιπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης ύστερα από 15 χρόνια, ενώ και την περασμένη σεζόν είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει κατάλληλη έδρα για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

«Χαρά μας και τιμή μας, ειδικά που φαίνεται ότι η Γλυφάδα φέρνει γούρι στην Εθνική. Έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο για να φιλοξενήσουμε και στο μέλλον αγώνες για το βόλεϊ. Του χρόνου θα έχουμε και τον Παναθηναϊκό στους άνδρες, στο Champions League εδώ στη Γλυφάδα. Χαρά μας να φιλοξενούμε τέτοια κορυφαία γεγονότα και ειδικά όταν το χαίρεται ο κόσμος και έρχονται και καλά αποτελέσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπανικολάου.