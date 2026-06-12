F1: Ανατροπή στο Μονακό και ο Γκασλί στο βάθρο

Λίγες ώρες πριν την εκκίνηση για το Grand Prix της Βαρκελώνης υπήρξε ανατροπή στο βάθρο του αγώνα στο Μόντε Κάρλο.

F1: Ανατροπή στο Μονακό και ο Γκασλί στο βάθρο
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Ανατροπή στην τριάδα των νικητών του Grand Prix του Μονακό με τη FIA να αποδέχεται το αίτημα επανεξέτασης της Alpine, ακυρώνοντας τις ποινές που είχε χρεώσει τον Γκασλί και ουσιαστικά να τον ανεβάζει στο βάθρο.

Ο Γκασλί είχε περάσει τη γραμμή του τερματισμού στην τρίτη θέση, όμως οι δύο ποινές για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pit lane τον είχαν ρίξει στην έβδομη θέση, στερώντας από την Alpine το πρώτο βάθρο της χρονιάς.

Η ανατροπή της απόφασης επαναφέρει πλέον τον Γάλλο στην τρίτη θέση του Grand Prix Μονακό, με την Alpine να πανηγυρίζει το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Αντίθετα, ο Ίσακ Χατζάρ χάνει το πρώτο βάθρο της σεζόν και υποχωρεί στην τέταρτη θέση της τελικής κατάταξης.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιο να γίνει δεκτό αίτημα αναθεώρησης απόφασης στη Formula 1.

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