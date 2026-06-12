Στο «τριφύλλι» και τη νέα χρονιά η Παπαγεωργίου

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μαρκέλλα Παπαγεωργίου για το βόλεϊ γυναικών.

Η διεθνής κεντρική θα συνεχίσει να φοράει την «πράσινη» φανέλα αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα μείνω στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εύχομαι να είναι μια χρονιά με πολλές επιτυχίες και πάνω απ’ όλα υγεία».