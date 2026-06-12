Γκραντ: «Είχα περισσότερο άγχος για την κόρη μου παρά για τους τελικούς»

Τζέριαν Γκραντ και Χουάντσο Ερναγκόμεθ λάμπρυναν με την παρουσία τους το Gym Festival της Γυμναστικής για όλους, που διοργανώνει η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Ο λόγος ήταν η παρουσία της κόρης του Αμερικανού γκαρντ, με τον ίδιο τον «Τζέι» να δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως είχε μεγαλύτερο άγχος και από τους τελικούς της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Η συνέντευξη του Τζεριάν Γκραντ στο ΑΠΕ - ΜΠΕ:

-Είναι μια μεγάλη ημέρα. Είδες την κόρη σου να αγωνίζεται. Πώς νιώθεις;

«Ήταν καταπληκτικά, ξέρεις. Τόσο ταλέντο, από όλα αυτά τα κορίτσια. Και, ειδικά η κόρη μου. Είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτήν». -Είναι πιο δύσκολο να προετοιμαστείς εσύ για τους τελικούς ή να προετοιμάσεις την κόρη σου για τον δικό της αγώνα;

«Σίγουρα ήμουν πιο αγχωμένος σήμερα. Ξέρεις, επειδή ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα - στον πρώτο της αγώνα. Οπότε, ήμουν πραγματικά, πραγματικά αγχωμένος. Περισσότερο γι' αυτό». -Στο τέλος όμως είδαμε να χαμογελάς μαζί με την γυναίκα σου. Τι σκεφτόσουν όταν την έβλεπες να αγωνίζεται;

«Ω, είναι μια στιγμή γεμάτη υπερηφάνεια. Εχει καταβάλει πολύ σκληρή δουλειά. Και ήταν πολύ ενθουσιασμένη που είμαι εδώ. Είναι πολύ συγκινητικό που είδα εκείνη και την γυναίκα μου να χαμογελούν, είναι μια υπέροχη στιγμή». -Τι θέλεις να πεις σε όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται εδώ για να αγωνιστούν;

«Συνεχίστε να δουλεύετε σκληρά. Ξέρεις, μπορείς να δεις το ταλέντο. Μπορείς να δεις πόσο καλά είναι και τι κάνουν. Είναι πραγματικά συναρπαστικό». -Είσαι «Girl dad»;

«Εε, ναι. Σίγουρα. Είμαι στο έπακρο. Ξέρεις, είμαι τόσο υπερήφανος για το κοριτσάκι μου. Και ανυπομονώ να δω τι μπορεί να καταφέρει στο μέλλον». Από την πλευρά του, ο Χουάντσο δεν έκρυψε την χαρά του. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις τόσα παιδια να αγωνίζονται. Προετοιμάζονται όλον τον χρόνο γι αυτόν τον αγώνα. Είναι εντυπωσιακό. Είμαι χαρούμενος που βρέθηκα εδώ και είδα αυτήν την προσπάθεια των παιδιών. Είδαμε και το δικό μας κορίτσι να αγωνίζεται. Ηταν απίστευτο», τόνισε. «Ο Τζέριαν είναι σίγουρα «girl dad» και εγώ είμαι «girl uncle». Είναι το αγαπημένο μας παιδί και το αγαπάμε! Την αγαπώ σαν να ήταν δικό μου παιδί. Ηταν απίστευτα σήμερα».