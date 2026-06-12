Οι εμφανίσεις των Κινιόνες και Χουάνγκ τράβηξαν τα βλέμματα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, αφήνοντας το στίγμα τους από την πρώτη αγωνιστική.

Οι Κινιόνες και Χουάνγκ ήταν τα πρόσωπα που ξεχώρισαν κατά την πρώτη αγωνιστική ημέρα της διοργάνωσης, με τις εμφανίσεις τους να κερδίζουν τις εντυπώσεις και να τους φέρνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Δείτε το βίντεο: