Η Τατιάνα Γεωργίου δεν είναι απλώς μια πάρα πολύ καλή παίκτρια ποδοσφαίρου, είναι μια αθλήτρια που έμαθε να νικάει στερεότυπα και ατυχίες και να πρωταγωνιστεί όπου κι αν αγωνίστηκε. Αρχικά μαζί με τα αγόρια και μετά από πολλή δουλειά και γερό στομάχι στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Εντυπωσιάστηκα από την Τατιάνα, από την ευγένειά της και την καλοσύνη της. Δείχνει χαμηλών τόνων, ήσυχη φύση, αλλά σίγουρα πίσω από αυτό το ήρεμο χαμόγελο κρύβεται μια πολύ δυναμική γυναίκα που είχε το πείσμα, το θάρρος και την ψυχή να παίξει μπάλα, όταν αυτό ακουγόταν αδύνατο, σχεδόν «ανόητο» και αντιμετωπιζόταν με προκατάληψη. Όχι όμως στην οικογένειά της...

Στην Ηγουμενίτσα, όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα της βήματα στο ποδόσφαιρο, αρχικά εντάχθηκε στις ακαδημίες των αγοριών του Θεσπρωτού, συνέχισε την πορεία της στις Αμαζόνες Θεσπρωτίας και τον Θεσπρωτό. Το 2014 έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα ακολουθώντας το όνειρό της, μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει τη φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος, ΠΑΟΚ.

Μετά από πέντε χρόνια με επιτυχίες και πρωταθλήματα, το καλοκαίρι του 2019, η Τατιάνα δεν επαναπαύεται. Χρειάζεται νέες προκλήσεις. Κάνει λοιπόν το δεύτερο μεγάλο άλμα στην καριέρα της και μετακόμισε στην Ιταλία, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Νάπολι στο Πρωτάθλημα της Serie Α. Μία σημαντική περίοδος στην ζωή της, που την γέμισε ωριμότητα και την καθόρισε ως παίκτρια.

Ακολουθεί η Τσεζένα. Επόμενοι σταθμοί της, η Ολύμπια Λουμπλιάνας και η Ραβένα. Μετά από μια γεμάτη πενταετία σε Ιταλία και Σλοβενία, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2024 για να γίνει η ηγέτιδα της άμυνας της ΑΕΚ και να πανηγυρίσει το πρώτο νταμπλ στην ιστορία του τμήματος, μπροστά σε 15 χιλιάδες φιλάθλους στην «ΟΠΑΠ Αρένα». Μια ανατριχιαστική εμπειρία, όπως μας την περιγράφει, αλλά και ένα ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα. Είναι μία από τις βασικές παίκτριες της Εθνικής ομάδας Γυναικών. Από 14 χρονών μέχρι σήμερα. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ και αθλητική δημοσιογράφος.

Η Τατιάνα σπάει ακόμα ένα αθλητικό στερεότυπο, γιατί δεν είναι μια μονοδιάστατη παίκτρια ποδοσφαίρου, αλλά μία πλήρης προσωπικότητα που έχει χτιστεί πάνω σε γερό υπόβαθρο και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για κάθε κορίτσι που θέλει να παίξει μπάλα, αλλά στην αρχή ντρέπεται. Όπως κι αυτή, όταν ήταν μικρή.