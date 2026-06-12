Η επικράτηση επί της Νότιας Αφρικής σκόρπισε ενθουσιασμό στους φιλάθλους του Μεξικού, που γιόρτασαν σε fan zones και έξω από το Στάδιο Πόλης του Μεξικού.

Σε πανηγυρικό κλίμα κινήθηκαν οι φίλαθλοι του Μεξικού μετά τη νίκη της εθνικής τους ομάδας επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Χιλιάδες υποστηρικτές των Μεξικανών γιόρτασαν το θετικό ξεκίνημα της ομάδας τόσο στις οργανωμένες fan zones όσο και στους χώρους γύρω από το Στάδιο Πόλης του Μεξικού, δημιουργώντας ατμόσφαιρα ενθουσιασμού μετά το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης.

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