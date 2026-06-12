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Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέα κρούση για Στρεφέτσα - Η τελική απόφαση Μεντιλίμπαρ

Μετά την Πάρμα, ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ εκδήλωσε και η Τορίνο, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό ενόψει της νέας σεζόν.

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέα κρούση για Στρεφέτσα - Η τελική απόφαση Μεντιλίμπαρ
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Το ενδιαφέρον ομάδων της Serie A συνεχίζει να συγκεντρώνει ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει στην Ιταλία μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στο πρώτο μισό της σεζόν στους «ερυθρόλευκους», ωστόσο η παρουσία του στην Πάρμα ήταν ιδιαίτερα θετική, γεγονός που έχει αυξήσει το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

Η Πάρμα εξετάζει τρόπους ώστε να διατηρήσει τον 29χρονο ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της, είτε με ανανέωση του δανεισμού του για ακόμη έναν χρόνο είτε με κανονική μεταγραφή. Παράλληλα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, και η Τορίνο έχει προσεγγίσει τον Ολυμπιακό, ζητώντας πληροφορίες για την περίπτωσή του.

Ο Στρεφέτσα δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με την ομάδα του Πειραιά, όμως η επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στα γήπεδα της Ιταλίας.

Οι οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του αναμένεται να ληφθούν από τον Ολυμπιακό σε συνεργασία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα κρίνει αν ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στα πλάνα του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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