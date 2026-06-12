«Υπογράφει στην Οτελούλ ο Χριστόπουλος»

Ο 25χρονος αμυντικός, Γιάννης Χριστόπουλος, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Οτελούλ για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ρουμανία.

«Υπογράφει στην Οτελούλ ο Χριστόπουλος»
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Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΟΦΗ ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη χώρα, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός έχει έρθει σε συμφωνία με την Οτελούλ και έχει ήδη υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ρουμανικό σύλλογο.

Μάλιστα, ο Έλληνας στόπερ αναμένεται να ταξιδέψει στη Ρουμανία στις 16 Ιουνίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες και να ανακοινωθεί επίσημα από τη νέα του ομάδα.

Κατά τη διετή παρουσία του στον ΟΦΗ, ο 25χρονος αμυντικός κατέγραψε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας μία ασίστ, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τους Κρητικούς.

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