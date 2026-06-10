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Champions League, Final 4: «Πέφτουν» στη «μάχη» για το τρόπαιο οι γυναίκες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ματαρό στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League Γυναικών που γίνεται στην Μάλτα. 

Champions League, Final 4: «Πέφτουν» στη «μάχη» για το τρόπαιο οι γυναίκες του Ολυμπιακού
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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σεζόν, καθώς αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισπανίας στη διοργάνωση της Μάλτας. Οι «ερυθρόλευκες» θέλουν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό και να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα ταξίδεψε στη Μάλτα με εξαιρετική ψυχολογία, έχοντας ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τις εγχώριες υποχρεώσεις της, κατακτώντας το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup.

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο Champions League της ιστορίας του, μετά τις κατακτήσεις του 2015, του 2021 και του 2022, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή παρουσία του ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης.

Απέναντί του θα βρεθεί η πρωταθλήτρια Ισπανίας Ματαρό, η οποία πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία στη φετινή διοργάνωση, μετρώντας μόνο νίκες μέχρι στιγμής. Η ισπανική ομάδα στοχεύει στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της και αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά εμπόδια για τις Πειραιώτισσες στη μάχη για την πρόκριση.

Το ενδιαφέρον στο Final Four ξεκινά νωρίτερα με τον πρώτο ημιτελικό της ημέρας, όπου η κάτοχος του τίτλου Σαντ Αντρέου θα αναμετρηθεί με τη Φερεντσβάρος. Η ισπανική ομάδα επιδιώκει να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό, ενώ η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, που διαθέτει στο δυναμικό της την Ελευθερία Πλευρίτου, διεκδικεί την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση της ιστορίας της.

Το πρόγραμμα του Final Four

Ημιτελικοί - Τετάρτη 10 Ιουνίου

  • 20:00 Σαντ Αντρέου - Φερεντσβάρος (Mega News)
  • 22:00 Ολυμπιακός - Ματαρό (Mega News)

Παρασκευή 12 Ιουνίου

  • 20:00 Μικρός τελικός
  • 22:00 Μεγάλος τελικός
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